En la segunda liga da hockey han il EHC San Murezzan e Lai Valbella fatg il pass en il quart final. San Murezzan ha batti Küssnacht, Lai l'EV Zug. Per il Cdh Engiadina è la stagiun a fin suenter la terrada encunter Sursee.

San Murezzan e Lai vinavant, Engiadina out

Suenter l’interrupziun da sis emnas dal campiunadi da hockey en la segunda liga cuntinuescha quella gist cun ils playoffs. Per las equipas èsi stà suenter la lunga pausa quasi ina partenza fraida. San Murezzan ed era Lai èn vegnids a frida meglier cun questa partenza – els han battì duas giadas lur adversaris. Il Cdh Engiadina ha percunter pers omadus gieus encunter Sursee.

Giugà meglier, e tuttina crudà ora

Quai vala surtut per la segunda partida ch'il Cdh Engiadina ha pudì dar a chasa. Sur grondas parts dal gieu aveva l’equipa indigena dapli da la partida. Be ils gols mancavan. Latiers mancava er in dals giugaders da tschep dal Cdh Engiadina, Sandro Ritzmann. Suenter la mesadad dal gieu ha l’arbiter tramess el e Michael Schmerda da Sursee sut la duscha.

Fin da la stagiun, e fin da la carriera da Sascha Gantenbein e Benny Wunderer

Cun la fin da la stagiun è er ida a fin la carriera da Sascha Gantenbein tar il Cdh Engiadina. L’onn 2006 ha el cumenzà en l’equipa U15 ed è dapi lura adina stà part dad ina da las equipas dal Cdh Engiadina. Pervia da motivs professiunals è el i giu la Bassa e terminescha uschia ses engaschament tar il Cdh. A fin è suenter trais stagiuns er l’era da Benny Wunderer sco trenader dal Cdh Engiadina. En futur s’occupa el da las equipas da juniors tar il Cdh Engiadina e na dirigia betg pli sco trenader l’emprima equipa.