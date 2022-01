Nagin Australian Open per Djokovic

La decisiun è crudada: Novak Djokovic na po betg sa participar al Australian Open. Ils derschaders han decis che Djokovic sto bandunar l'Australia. Suenter che la regenza australiana aveva annullà per la segunda giada ses visum il venderdi, aveva il star da tennis fatg recurs. Quel è uss però vegnì refusà.

Nagina defensiun dal titel – nagin record

Djokovic che n'è betg vaccinà era viagià cun ina lubientscha mediciniala dispitaivla al Australian Open. Il numer in dal tennis leva defender ses titel ed uschia realisar il record da 21 titels da Grand Slam. Cunquai cumenza il turnier il gliendisdi senza il Serb. Ses plaz en il tableau survegn in lucky loser, pia in giugader ch'ha pers en la qualificaziun.

Primminister cuntent cun sentenzia

Il primminister da l’Australia, Scott Morrison, è cuntent cun la sentenzia da la dretgira. La decisiun saja crudada per motivs da sanadad, da segirezza e d’urden. Ella saja en l’interess public, ha Morrison scrit sin Facebook. Djokovic ha ditg ch’el saja fitg trumpà, ma el vegnia ad acceptar la decisiun dals derschaders e cooperar cun las autoritads localas en connex cun sia partenza.