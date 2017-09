43 uras sin viadi al Ultra Tour Monte Rosa

La gievgia la damaun a las 4:00 uras è David Venzin da Rabius partì al Ultra Tour Monte Rosa, la cursa extrema da currer sur 170 kilometers cun 11’300 meters differenza d’autezza enturn il massiv da Monte Rosa cun lur Piz Dufour.

Il venderdi saira curt avant mesanotg è il currider sursilvan puspè arrivà a Grächen en il Vallais, quai suenter ch’el è stà 43 uras e 20 minutas sin viadi.

David Venzin ch’è bab da famiglia e ch’abitescha dapi intgins onns en il chantun Berna ha dumagnà cun bravura questa cursa alpina ed extrema en la regiun da cunfin tranter il Vallais e l’Italia. El ha cuntanschì l’arrivada sco 23avel da tut ils 100 participants, bun 13 uras davos il victur, Stone Tsang da Hong Kong ch’ha duvrà per ils radund 170 kilometers 30 uras e 24 minutas.

« Jau na sai mez era betg crair tge ch’il corp dumogna da far. » David Venzin

currider

David Venzin è fitg cuntent cun sia prestaziun ed el haja er pudì giudair la cuntrada enturn quest massiv da Monte Rosa. I saja er stà per el ina regiun ch’el n’enconuscheva anc betg. In aspect impurtant saja oravant tut er ch’ins saja pronts mental per ina tala cursa, d’adina sa motivar e prender etappa per etappa. Savens sajan ins era persuls sin viadi ed el giaudia en spezial er da currer la notg cun chazzola da chau. I saja adina ina speziala atmosfera la notg, i regia in tscherta ruassaivladad, mo er currer la notg dovri experientscha.

Gronda satisfacziun

Ina gia che l’arrivada saja stada en mira sajan las larmas idas, di David Venzin. Lura vegnian las emoziuns ed ins saja simplamain cuntents e loschs d’avair dumagnar la cursa. Impurtant saja ussa dentant da dar temp al corp da sa recrear. Per duas emnas na fetschia el nagut pli.

Mo insatge saja cler, quai na saja betg stada la davosa cursa extrema nua ch’el saja stà a la partenza, di David Venzin che sa participescha dapi intgins onns a cursas a currer sur distanzas lungas.