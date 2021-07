cuntegn

Ballape regiunal - CB Surses nunspetgà en 3. liga

Surpraisa en il ballape regiunal – Il Club da ballape Surses dastga, malgrà ch’il club ha terminà il campiunadi be sin il segund plaz en 4. liga, tuttina far il pass en 3. liga. Grazia a diversas midadas en las ligas superiuras daventa liber in plaz per ils da Surses en questa liga pli auta.