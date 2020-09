Il Bikemaraton dal Parc Naziunal ha lieu quest onn pervia da corona in zichel auter che las giadas avant. I dat be trais cursas e quellas han lieu per part sin in traject alternativ. Quai ch'è dentant uschia sco adina, è la cursa curta da S-chanf a Scuol. Ina cursa da 47 kilometers da l’Engiadina engiu.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Regiunal Bikemaraton dal Parc Naziunal sin traject alternativ 16.09.2020 Cun audio

Mamma e figlia e bab e figlia

Tar la cursa da S-chanf a Scuol datti la categoria «Grond e Pitschen». En questa categoria po in genitur participar a la cursa cun in uffant. Tar la famiglia Zen da Sta. Maria en Val Müstair èn gist duas equipas da la partida. Il bab Renzo Zen fa la cursa cun la figlia Fabiana e la mamma Cristina cun la figlia Salome.

Eveniment da famiglia

La famiglia Zen è fitg sportiva ed uschia è la participaziun a la cursa adina ina festa da famiglia. Durant la cursa vai dentant era per la prestaziun sportiva. Uschia ch'i dat ina concurrenza interna tranter mamma e figlia e bab e figlia. Fin da qua era la squadra cun la mamma Cristina e la figlia Salome adina pli sperta. Forsa sa mida quai questa giada?