cuntegn

Camp da ballape a Schluein - Las buobas èn pli disciplinadas

Per la 6avla giada organisescha MS Sports en l’Arena Crap Gries a Schluein in camp da ballape per uffants tranter 5 e 15 onns. Da la partida èn quest onn 127 uffants, principal uffants da la regiun. Al camp fan er part 12 buobas.