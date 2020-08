En la Val d’Alvra maina il parc Ela in champ tradiziunal da giuvenils. Il tema da quest onn èn piuniers, di Otmar Graf il responsabel per la furmaziun en il parc Ela. Suenter ils cas dal coronavirus en auters champs sajan ins anc pli attent, ma tema n’hajan els betg. Era perquai che l’entir champ vegn realisà per gronda part ora en il liber e durmì vegn alura en tendas. Per garantir tut vegnian purschidas dapli tendas che normalmain per ils 14 uffants ed era ina tenda per eventualmain isolar in uffant cun sintoms saja avant maun, accentuescha Graf.

A Schluein vegn dà ballape

En il champ tradiziunal da stad da ballape a Schluein èn 127 uffants da la partida quest onn. Per els saja la segirtad centrala, di il responsabel Enrico Heiner. Uschia dettia quai in concept da segirtad da l’Uffizi federal da sanadad e da quel da sport. In dals puncts centrals saja, ch’ils uffants sajan l’entira emna en la medema gruppa cun ils medems manaders, era durant il temp da pausa. Per els èsi uss la sisavla emna ch’els porschan quest onn gia ils champs da ballape e la dumonda suenter tals champs saja anc pli gronda ch’ils onns passads, di Heiner. Ed il principal saja ch’ils uffants hajan plaschair da giugar ballape e giaudian in bun temp.