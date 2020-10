cuntegn

Campiunadi mundial Leogang - Ursin Spescha: «Disdescha il motor èsi finì»

Per la segunda giada suenter il 2019 èsi vegnì cumbattì ad in campiunadi mundial da mountainbike per medaglias en ina cursa cun velos a motor. Radund 50 atlets han cumbattì per quest titel, tranter els er Ursin Spescha da Sevgein ch’ha terminà la cursa sco 17avel.