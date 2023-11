Mo suenter trais partidas da campiunadi en la segunda liga da hockey relascha il CdH Engiadina ses trenader Andres Sanz. E quai in di avant l’emprim derbi da la stagiun encunter l'EHC San Murezzan.

Relaschà trenader in di avant il derbi

Be in di avant l’emprim derbi da hockey engiadinais en segunda liga ha il CdH Engiadina relaschà ses trenader Andres Sanz. La suprastanza dal club, dentant era ils responsabels e las responsablas per il sport tar il CdH Engiadina èn vegnids a la conclusiun che l’equipa è sa sviluppada en la fallada direcziun.

audio Ruedi Haller davart relaschada Andres Sanz 00:28 min, ord Actualitad dals 25.10.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 28 Secundas.

A partir da dalunga surpiglia puspè il trenader da juniors Benny Wunderer l’emprima equipa dal CdH Engiadina. El vegn a timunar l’equipa durant las proximas partidas. Uschia la mesemna saira durant l’emprim derbi engiadinais da la stagiun encunter l'EHC San Murezzan.

Emprims resultats eran en urden

Era sch'ils resultats da las emprimas trais partidas da la stagiun eran per il manader tecnic da l’equipa Domenic Bott en urden, han ins decidì tar il CdH Engiadina da far quest pass.

Legenda: Avant paucs mais aveva Andres Sanz suttascrit il contract. RTR

Andres Sanz era vegnì preschentà la primavaira sco nov trenader da l’equipa da l’Engiadina Bassa. Suenter paucs mais è questa aventura dentant puspè a fin. Er la distanza tranter il lieu d’abitar d'Andres Sanz, el viva a Son Gagl, e la disponibilitad sin il glatsch a Scuol ha manà a questa decisiun.

Cun Benny Wunderer surpiglia in vegl enconuschent il timun tar il CdH Engiadina. Il trenader dal Tirol dal Sid era gia ils onns 2019-2022 trenader da l’emprima equipa dal CdH Engiadina.