En la My Hockey League ha l'EHC Cuira gudagnà a chasa cunter HC Franches-Montagnes cun 4:2. Ditg è l'equipa dal Giura stada senza gols. Pir il davos dal segund terz e l'entschatta dal terz terz hai dà ils dus gols. Cuira ha fatg in gol en l'emprim terz, dus gols en il segund terz e lura anc in curt avant la fin dal gieu.

L'EHC Arosa ha pers a chasa cunter Hockey Huttwil cun 3:4 suenter sajettar penaltis. L'emprim ha Arosa anc manà il gieu cun 2 gols en avantatg. Ma en il segund terz ha Huttwil lura pudì volver il gieu. E suenter anc in gol dad Arosa stevi suenter temo regular anc 3:3. Ma en ils penaltis ha Huttwil lura gì dapli fortuna.

San Murezzan, Engiadina e Partenz cun bun start en nova stagiun

Malgrà che l'equipa engiadinaisa ha incassà gia en l'emprim terz trais gols han ils Engiadinais pudì volver enfin la fin anc la partida cunter Weinfelden. Il davos è sa resultà ina victoria stgarsa da 5:6 suenter prolungaziun. Ils gols per il CdH han fatg Mauro Noggler, Dario Schmidt, Sandro Ritzmann, Simon Paulweber e Livio Noggler. L'ultim e decisiv gol ha fatg Livio Noggler en la prolungaziun. Uschia fa il club engiadinais ses emprims puncts en la nova stagiun.

Er l'EHC San Murezzan cumenza cun ina victoria la nova stagiun. Ordaifer han els battì l'EHC Uzwil cun 6:3. Ditg èsi stà gulivà puncto gols. Suenter il 3:3 hai dentant be pli dà gols per ils Engiadinais. Tiragols èn stads Mattia Püntener, Massimo Spataro, Nicolas Ducoli, Armon Niggli e Nino Jeuch.

Er il club da hockey Partenz Signuradi è partì cun trais puncts en la nova stagiun. Cunter ils Red Lions da Reinach han els pudì cun 6:3 e quai a chasa. L'emprim terz è stà gulivà cun 1:1, en il segund però han ils Grischuns sajettà quatter gols e l'adversari ha be tutgà ina giada. L'ultim terz è puspè stà gulivà cun 1:1. La finala è la victoria clera e munta in bun start en la stagiun per Partenz Signuradi.