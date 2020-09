Cun 18 onns ha il giuven hockeyan dal EHC San Murezzan fatg il pass en l’emprima equipa. Durant la proxima stagiun dat Nico Crameri (sin la foto sanester) cun ses bab Gian-Marco en l’emprima squadra. Per Nico Crameri è la nominaziun schon stada in zichel ina surpraisa. Dad in mument sin l’auter po el uss dar cun ils «gronds». Fin da qua era el en la gardaroba e sin il glatsch cun giugaders da la medema vegliadetgna. Uss è el in dals pli giuvens.

Far il proxim pass

Per il giuven da San Murezzan è essenzial ch’el possia dar a hockey. Dapli partidas è meglier ch'i saja. Nico Crameri spera da pudair dar uschè bler sco pussibel cun l’emprima equipa da San Murezzan, ed uschia far il proxim pass. Sper ses engaschament en l’emprima equipa dat el vinavant tar l’equipa sut 20 onns dal EHC. La rolla dubla n'è per Crameri nagin problem. El è simplamain cuntent da pudair dar hockey.