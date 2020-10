Per tut las partidas da la liga regiunala dal hockey sin glatsch vala a partir da sonda in obligatori da purtar mascras. Quel vala per tut ils aspectaturs e visitaders senza excepziun. Quai han decis ils responsabels sco reacziun sin ils cas da corona che s’augmentan puspè ferm en Svizra. In obligatori da purtar mascras vala gia per partidas da la National League e da la Swiss League.

Cun questa decisiun vul Swiss Eishockey contribuir per franar la derasaziun dal coronavirus. Entant possian perfin fans puspè entrar en ils stadions e quai duai er restar uschia. Perquai vulan ils organisaturs garantir a fans sco era als giugaders la segirezza.