Dacurt è Jana Blumenthal daventada a Frauenfeld campiunessa svizra en il sprint da 100 meters en la categoria da las junioras sut 18 onns. Mo gia avant aveva ella gudagnà divers titels en il sprint. La giuvna da 17 onns vala uschia sco ina da las meglras junioras svizras en las disciplinas da sprint. Ses meglier temp sur ils 100 meters è actualmain tar 11,76 secundas. La finamira fissi uss da sa qualifitgar l’emprima giada per ils campiunadis mundials dals U20 l’onn proxim a Lima en il Peru.

Jana Blumenthal, sprintra da Pandauz sin ils fastitgs da Kambundji

Tut sin la carta sprint

Jana Blumenthal ha cumenzà cun 8 onns a far atletica leva. Il plaschair vid quai sport ha ella chattà cun sa participar al UBS Kids Cup, in project svizzer che promova uffants e giuvenils tranter 7 e 15 onns da sa mover e far sport. Al cumenzament fascheva Blumenthal pliras disciplinas, avant dus onns ès ella lura sa decidia da metter tut sin la carta sprint, la disciplina roiala en la scena d’atletica leva.

La sprinta da Panaduz è dapi quatter onns era commembra dal BTV Cuira. Avant fascheva ella part al TV Tusaun. A Cuira trenescha Jana Blumenthal era, quai tschintg fin sis giadas l'emna. Dasperas frequenta la giuvna atleta rumantscha il davos onn dal gimnasi a la scola chantunala a Cuira.

Impressiuns da Jana Blumenthal