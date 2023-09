Cumenzà la stagiun d'atletica leva ha Selina Capaul la primavaira cun bittar la lantscha uschè lunsch sco anc mai. Ed a la fin da la stagiun è ella vegnida campiunessa svizra en la categoria U18.

53,16 meters – aur – gieus olimpics europeics

53 meters e 16 centimeters, uschè lunsch n'aveva Selina Capaul anc mai bittà la lantscha. Reussì è quai la primavaira a Halle. L'event ch'è adina, uschebain per l'elita mundiala sco era per ils juniors, il cumenzament da la stagiun d'atletica leva. Cun questa lunghezza ha l'atleta da Domat era gist gudagnà en la categoria U18. La stad ha ella fatg viadi cun la delegaziun svizra da Swiss Athletics als gieus olimpics europeics (EYOF) a Maribor en Slovenia. Uschia è in'ulteriura gronda finamira reussida. Selina Capaul vegn quarta. Era sch'i n'ha betg dal tut bastì da gudagnar ina medaglia è ella cuntenta. La medaglia, perfin quella dad aur, gudogna ella lura al campiunadi svizzer. En la categoria U18 daventa ella per la segunda giada en seria campiunessa svizra da bittar la lantscha.

Legenda: Selina Capaul cun la medaglia d'aur al campiunadi svizzer Daniel Capaul

Proxima stagiun cun midadas

Selina Capaul che fa il gimnasi a Cuira, è dapi in onn en l'equipa naziunala da Swiss Athletics. Da quai profiteschia ella en blers reguards. Uschia ha ella fatg ulteriurs progress en sia ultima stagiun en la categoria U18. L'auter onn ha ella da sa miserar en la categoria U20. Cun questa midada vegn era la lantscha pli greva. Empè da 500 grams paisa lezza en la nova categoria 600 grams. Vi da quai èsi l'emprim da s'endisar, midar in pau il trenament, surtut era quel da forza. Selina Capaul na vul dentant far nagin squitsch e prender il temp ch'i dovra. E tuttina ha ella ina gronda finamira per il 2024, era sche quella na saja forsa betg dal tut realistica: Sa qualifitgar per il campiunadi mundial d'atletica leva dals U20.