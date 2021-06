Sportistas e sportists cun finamiras internaziunalas pon frequentar a Magglingen la recruta da sport che cuzza 18 emnas. Far diever da quest servetsch pon umens e dunnas. Durant las emprimas emnas absolvan ils recruts la scolaziun da basa militara. Silsuenter stat pli e pli fitg il sport en il focus. Mintgin trenescha individual. Vitiers vegnan blocs da scolaziun, nua ch’ils recruts emprendan per exempel co ir enturn cun las medias u co chattar il meglier sponsurs. Er survegnan ils sportists inputs davart il doping, il nutriment u la regeneraziun.

Adina dapli recruts a Magglingen

La recruta da sport a Magglingen vegn manada atras duas giadas ad onn. La primavaira cumenzan normalmain ils sportists d’enviern questa scola da recrut, l’atun ils sportists da stad. Mez avrigl èn 55 sportistas e sportists sa rendì a Magglingen, tranter els er la tiradura da Trun, Annina Tomaschett (20 onns), ed il passlungist da Rueras, Cla-Ursin Nufer (19 onns). Fin il 2023 vul l’armada svizra augmentar il dumber da recruts sin 70 per scola da recrut.

Da Cologna fin Schurter

Ils davos onns è la recruta da sport ch'è naschida il 1998 adina vegnida pli attractiva, quai tant tar ils umens sco er tar las dunnas. Divers campiuns mundials e campiuns olimpics èn ì questa via, tranter els per exempel il passlunghist Dario Cologna, il mountainbiker Nino Schurter, il skiunz Carlo Janka, il snowbordist Nevin Galmarini u er Jolanda Neff, campiunessa mundiala da mountainbike.