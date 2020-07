Campiunadi svizzer da mountainbike – resultats junioras dapli , il link avra en ina nova fanestra

Avant bun in onn era Elisa Alvarez gia daventada campiunessa svizra cun il velo da via en la cursa encunter l’ura. Alvarez che viva cun ses geniturs a Samedan ha talent e vala sco ina da las grondas speranzas per l’avegnir, quai malgrà che sia famiglia n’ha da far nagut cun il sport da velo. Ses bab è Columbian, la mamma è da San Murezzan.

Legenda: In team – Elisa Alvarez cun bab e mamma als campiunadis svizzers da mtb a Gränichen. Andreas Wieland

Cumenzà ad ir cun velo ha Elisa Alvarez pir cun 12 onns, pia avant quatter onns. Mo dapi lura fa ella tut per avair success, igl è sia gronda passiun. Il siemi è da daventar ina giada profi da mountainbike sco per exempel Jolanda Neff, dapi onns ina da las grondas figuras en la scena da mountainbike tar las dunnas. Ses pli gronds idols sajan dentant tut ils Columbians che sajan daventads profis, quai per part sut grevas relaziuns e circumstanzas, uschia Elisa Alvarez.