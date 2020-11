Cologna: «Prender di per di e far il meglier pussibel»

Prender di per di e far il meglier pussibel, quai la devisa da Dario Cologna che parta en sia 15avla stagiun da la cuppa mundiala. El vegnia a sa proteger uschè bain sco mo pussibel dal coronavirus, ma el saja er disà da far quai sco sportist. Far quitads e memia bler patratgs na portia percunter nagut.

La finamira è adina da gudagnar ina medaglia

En la nova stagiun spetga bain in u l'auter punct culminant. L’emprim datti schon mez december cun las cursas da chasa a Tavau. Dals 1 fin ils 10 da schaner 2021 spetga il Tour de Ski, che cumenza en la Val Müstair, la patria da Dario Cologna. Il punct culminant è lura dentant il campiunadi mundial ad Oberstdorf en Germania. Là vul il Jauer gudagnar in’ulteriura medaglia. D’ina ulteriura medaglia siemia Dario Cologna er schon en vista als proxims gieus olimpics il 2022 a Peking. Quatter medaglias olimpicas dad aur ha il passlunghist da 34 onns gia en ses palmarès. Ed er sche Cologna è arrivà en l’atun da sia carriera, il mument na fa el nagins patratgs da chalar cun il sport da passlung, er sch’el sa legria sin quai che suonda lura suenter sia carriera.