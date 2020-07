Elhousine Elazzaoui ha triumfà a la premiera dal «Rheinquelle-Trail», l’emprima cursa da trail a Sedrun en la Val Tujetsch. Il Marocan che valeva sco in dals gronds favurits e che viva en il Tessin è currì ils 41,1 kilometers cun bunamain 3’200 meters differenza d’autezza en 4:41,12 uras.

In Marocan è stà il pli spert

Podest dals umens «Lai da Tuma-Trail»

Elhousine Elazzaoui (1992), Maroc 4:41.12,7 Kevin Vermeulen (1992), Ollon 4:48.12,6 +6.59,9 Lucien Epiney (1981), Zinal 4:52.20,4 +11.07,7

Legenda: mad

Tar las dunnas ha Nina Zoller da Cuira triumfà. Zoller è tranter auter daventada l’onn passà campiunessa mundiala en il duatlon sur la distanza lunga.

Podest da las dunnas «Lai da Tuma-Trail»

Nina Zoller (1987), Cuira 5:36.31,9 Kathrin Götz (1979), Bellach 5:38.47,9 +2.16,0 Daniela Oemus (1989), D-Stadtroda 5:51.56,3 +15.24,4

Legenda: mad

Il pli spert dal «Tgom-Trail», la cursa curta sur 16,2 kilometers è stà Samuel Jud (1985) da Männedorf en in temp da 1:45.25,5. Tar las dunnas ha gudagnà questa cursa Sabina Bigger (1979) da Claustra en in temp da 2:01.11,5.

Resultats «Rheinquelle-Trail» 2020 dapli , il link avra en ina nova fanestra

Passa 500 curridras e curriders

La premiera dal «Rheinquelle-Trail» ha carmalà a Sedrun passa 500 curridras e curriders, quai èn dapli che spetgà. Tenor Ciril Deplazes, schef da la ruta, haja quai dà dus motivs che tants curriders sajan stads a la partenza. Per l’ina saja quai ina da las sulettas cursas durant quest temp da corona e per l’autra hajan els cun Stefan Schwenke da Mustér in vair profi en il comité d’organisaziun, ina persuna cun ina gronda experientscha d’organisar tals events.

Grisch e bletsch n’ha disturbà nagin

Er sche l’aura n’ha betg manegià bain cun ils Tuatschins èsi stà aura quasi perfetga per currer. La gronda part dals participants è mitschada tras la cursa senza vegnir bletschs da la plievgia. Plinavant saja stà ina temperatura ideala per currer, betg memia chaud sco ils ultims dis, uschia ils resuns da blers curriders. Sulet ils nivels han procurà che curridras e curriders n’han betg gì ina clera e bella survista sur culms e vals sco forsa giavischà.

Legenda: ruta «Rheinquelle-Trail» mad