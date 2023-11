Cun tensiun han ins spetgà l’emprim derbi da hockey engiadinais. Las duas equipas da hockey da la segunda liga èn partidas omaduas sumegliant en la nova stagiun. Omadus equipas han gudagnà en la prolungaziun, ed omaduas squadras han era gia pers durant las emprimas partidas. San Murezzan ed il CdH Engiadina han separà be trais puncts avant quest derbi. Il duel direct era lura dentant ina clara chaussa. San Murezzan ha prendì il scepter dal gieu davent da l’entschatta enta maun. San Murezzan manava suenter las emprimas 10 minutas gia cun 2:0. Suenter 27 minutas stevi 4:0. Il gieu era decidì.

San Murezzan dominant, Engiadina flaivel

A San Murezzan è grategià quasi tut en il derbi encunter Engiadina. L’equipa da l’Engiadina Ota era sin tut ils livels meglra. Tar il CdH Engiadina ha surtut mancà il spiert da cumbat. Ina da las qualitads dal CdH Engiadina dals davos onns. Sur il cumbat era l’equipa adina puspè abla da crear situaziuns privlusas en il terz da defaisa da l’adversari. Encunter San Murezzan n'è quai dentant mai grategià. Gnanca en las numerusas situaziuns da powerplay è il CdH Engiadina vegnì privlus. Uschia turna la curuna da hockey puspè en Engiadina Ota. San Murezzan sa megliurescha sin plazza quatter da la tabella. Engiadina resta sin la penultima plazza.

Duels adina magari stretgs

Ils derbis da hockey engiadinais eran ils ultims onns adina partidas stretgas. Era sch'ils resultats eran per part clers. Sco gia durant ils ultims onns è l'EHC San Murezzan levamain en la rolla dal favurit. Quai pervia dals resultats en ils campiunadis da la segunda liga ils ultims onns. San Murezzan era per il pli rangà meglier en la tabella ch'il CdH Engiadina. Era sche l'EHC San Murezzan è era questa giada en la rolla dal favurit san ins che derbis han atgnas leschas. Derbis èn adina spezials, nua che bler va sur la tenuta.

Festival da gols la stagiun passada

Precis avant in onn era quai era vegnì al derbi da hockey engiadinais. Era lura aveva l'EHC San Murezzan beneventà il CdH Engiadina. Il gieu avant in onn è parì d'esser ina clera chaussa. San Murezzan manava per part cun trais gols avantatg. Engiadina è dentant stà bun dad egualisar il gieu. Pir durant l’ultim terz ha l’equipa da l’Engiadina Bassa stuì laschar passar San Murezzan. A la fin èsi stà 10:7 per San Murezzan. Uschè blers gols na vegn quai pli probabel betg pli a dar. Ins na sa dentant mai. Il derbi da hockey sa adina puspè er esser in festival da gols.

Ulteriuras partidas da la saira

