Radund trenta dunnas, intgins uffants ed er in u l'auter um èn s'inscuntrads la dumengia ad Ardez per sa solidarisar cun dunnas che han u han gì cancer dal sain. La cumpagnia è chaminada radund 5 kilometers dad Ardez sur Chanoua sin la via da Ftan. Da là enavos en cumin lura sur staziun e Cutüra puspè enavos en cumin.

L'idea dal Pink Ribbon Walk

Adina l'entschatta settember curran u chaminan dunnas al Pink Ribbon Walk per sa solidarisar cun las dunnas pertutgadas dal cancer dal sain. Ils ultims onns ha l’acziun Pink Ribbon Walk gì lieu adina a Turitg cun il final en il stadion Letzigrund. Pervi dal coronavirus n'è quai quest onn betg stà pussaivel en in rom pli grond.

Impressiuns dal Pink Ribbon Walk ad Ardez Maletg 1 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler. Maletg 2 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 3 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 4 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 5 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 6 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 7 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 8 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 9 / 9 Legenda: RTR, Roman Dobler