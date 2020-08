cuntegn

Swiss Epic 2020 - Giusep Alig: «Igl è stà dir»

Il Swiss Epic n’è betg ina cursa per mintgin. Questa cursa d’etappas ch’ha manà quest onn da Laax sur Arosa fin a Tavau è in cursa extrema, ina da las pli diras e pretensiusas cursas da mountainbike insumma. Giusep Alig (63) da Vrin è in da bun 360 ch’ha dumagnà il Swiss Epic 2020.