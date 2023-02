Il passlunghist Tuatschin Cla-Ursin Nufer ha persvas en sia segunda cursa al campiunadi mundial da ski nordic dals U23 a Whistler en il Canada. En la cursa da 10 kilometers stil liber cun partenza singula, è Nufer vegnì 9avel. Il giuven da 21 onns ha pers gnanc ina minuta sin il victur norvegiais Martin Kirkeberg Moerk. Er la medaglia d'argient e quella da bronz van a la Norvegia. Meglier svizzer è stà Antonin Savary. Il passlunghist dal chantun Friburg è vegnì 6avel ed ha manchentà be per 5 secundas ina medaglia. Malgrà dus plazs tranter ils top 10, na po Cla-Ursin Nufer betg parter per la Svizra en la cursa da staffetta.

En la cursa da las dunnas sut 23 onns è Nadja Kälin da San Murezzan vegnida 18avla sur ils 10 kilometers stil liber. Ella ha pers bun ina minuta sin la victura tudestga Helen Hoffmann. Meglra svizra è stada Anja Weber dal chantun Turitg sco 6avla.