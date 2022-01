Il podest

1. Lucas Braathen (Norvegia) 1:41,48

2. Daniel Yule (Svizra) +0,22

3. Giuliano Razzoli (Italia) +0,29

I sa tracta da l'emprim podest a Wengen per la Svizra dapi 23 onns. Quai era gartegià il 1999 a Michael von Grünigen. Pli spert ch’il Svizzer Daniel Yule è questa dumengia be stà il Norvegiais Lucas Braathen. Terz vegn il Talian Giuliano Razzoli.

Bun segund percurs da Yule

Daniel Yule è partì medem spert sco Braathen. Tar il davos temp intermediar era el lura 3 tschientavels davos Braathen. Tar l'arrivada era la distanza tar il pli spert lura 22 tschientavels. Cun ses bun segund percurs è el vegnì sin plaz dus.

02:45 video Yule: Betg ponderar memia bler, quai era oz il recept da success Or da Sport-Clip dals 16.01.2022. laschar ir

Ils ulteriurs Svizzers

7. Loïc Meillard +0,41

15. Ramon Zenhäusern +1,45

17. Marc Rochat +1,59

23. Reto Schmidiger +2,89

24. Tanguy Nef +3,13

Crudà ora en il segund percurs: Luca Aerni

Betg en il segund percurs: Sandro Simonet

Crudà ora en l'emprim percurs: Noel von Grünigen

Il Norvegiais Henrik Kristoffersen, che manava anc suenter l’emprim percurs, è crudà or curt avant l’arrivada.

Sandro Simonet betg sa qualifitgà

Betg sa qualifitgà per il segund percurs n'è Sandro Simonet. Il Grischun ha pers in fist e n'ha uschia gì nagina schanza da far il pass tranter ils top 30.