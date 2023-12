Marco Odermatt è sco spetgà il sportist da l'onn svizzer. Il skiunz da la Sursilvania ha survegnì questa distincziun a chaschun dals Sports Awards, e quai per la terza terza giada en seria. Per la segunda giada daventa Lara Gut-Behrami sportista da l'onn.

Ils victurs e las victuras en la survista:

Sportista da l'onn: Lara Gut-Behrami

Sportist da l'onn: Il skiunz Marco Odermatt

MVP da l'onn: Il giugader da ballape Manuel Akanji

Sportist paralimpic da l'onn: Il sportist en sutga cun rodas Marcel Hug

Team da l'onn: Squadra da tennis da las dunnas

Trenader da l'onn: Il scheftrenader dals umens da skis Thomas Stauffer

«SRF 3 Best Talent Sport»: La skiunza Stefanie Grob

Per la segunda giada suenter il 2016 è Lara Gut-Behrami vegnida premiada sco sportista da l'onn. La Tessinaisa ha persvadì cun 9 plazzas da podest da la cuppa mundiala en la davosa stagiun da skis, tranter quellas 3 victorias. Uschia n'hai betg dà in'ulteriura victoria da la famiglia Kambundji: Suenter che Mujinga aveva triumfà l'onn avant, era la sora Ditaji questa giada tranter las davosas 3. Dentant ha ella stuì laschar la precedenza a Gut-Behrami gist sco la ciclista Marlen Reusser.

Tar ils umens ha Marco Odermatt gudagnà la premaziun sco sportist da l'onn per la terza giada en successiun. Il dubel campiun mundial e victur da la cuppa mundiala generala, ha fatg cun 2'042 puncts da la cuppa mundiala in nov record. «D'astgar prender encunter questa trofea per la terza giada en successiun è incredibel», ha Odermatt ditg. El è sa mess tras cunter il victur da l'Unspunnen Samuel Giger e l'atlet lev Simon Ehammer.