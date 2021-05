Legenda: Keystone

Bun in mais suenter ch'ils plans per ina Super League han fatg naufragi, agescha l'Uniun europeica dal ballape UEFA uffizialmain encunter ils trais clubs restants ch'avevan fundà la ligia – Real Madrid, l'FC Barcelona e Juventus Turin. Sco la UEFA ha communitgà mardi saira, è vegnida averta ina procedura da chasti disciplinara encunter ils trais clubs. Gia avant aveva la cumissiun d'etica e da disciplina da la federaziun examinà sch'ils trais clubs hajan cuntrafatg encunter reglaments etics u disciplinars da la UEFA.

Liga fiss concurrenza directa da la Champions League

Anc avant il congress da la UEFA l'avrigl, nua ch'igl è vegnì discutà davart ina refurma da la Champions League a partir dal 2024, avevan 12 clubs da renum annunzià da vulair fundar ina Super League cun entradas potenzialas da milliardas. Quella stess en concurrenza directa cun la Champions League da l'uniun UEFA. Nagins clubs da la Bundesliga u da la liga franzosa eran sa dadas prontas da sa participar a questa Super League.

Gruppa sa sminuida da 12 a 3 clubs

La gruppa oriunda consisteva dals clubs europeics AC Milan, FC Arsenal, Atlético Madrid, FC Chelsea, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur. Suenter grondas protestas or da las ligas naziunalas, or da federaziuns sco er da numerusas gruppaziuns da fans, eran nov dals clubs sa retratgs. I resta be anc il trio encunter il qual las inquisiziuns disciplinaras vegnan uss manadas.