Lara Gut-Behrami, la campiunessa mundiala dal super-G da la gievgia – è stada 19 tschientavels pli sperta che l’Austriaca Tamara Tippler. Sco terz ha in’ulteriura Austriaca, Mirjam Puchner, pers 0,34 secundas sin Gut-Behrami.

En l'equipa svizra avevan Gut-Behrami e Corinne Suter, che ha pers sco 11avla radund set dieschavels sin la Tessinaisa, gia in plaz da partenza segir per la cursa rapida da la sonda. Da las skiunzas ch'avevan anc da sa qualifitgar, è Michelle Gisin stada la sperta, sco otgavla e cun in retard da 0,66 secundas Gut-Behrami. Jasmina Suter, Jasmin Flury e Priska Nufer èn sa rangadas sin ils plazs 15, 16 e 18.

Sin basa dals resultats dal davos trenament, ha Swiss Ski surdà ils dus ulteriurs plazs da partenza per la cursa rapida da la sonda a Cortina a Michelle Gisin e Jasmina Suter.