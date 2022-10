Wawrinka e Hüsler out

Per Marc-Andrea Hüsler è il turnier dad ATP 500 ad Astana en il Kasachstan a fin suenter l'emprima runda. Il Svizzer da 26 onns ha pers cunter il Finlandais Emil Ruusuvuori cleramain en dus sets cun 0:6 e 2:6.

Era Wawrinka n'ha betg cuntanschì la segunda runda

La partida ha cumenzà bain per Stan Wawrinka: En be 23 minutas ha el gudagnà l'emprim set cunter Adrian Marianno da la Frantscha. Suenter n'èsi betg pli gartegià da gudagnar in set ed el ha pers cun 1:6, 6:2 e 6:3. Wawrinka ha giugà entras ina wild card il turnier a Kasachstan.