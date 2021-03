Lugano gudogna en la lutga da penaltis cun 6:5 encunter Tavau. Avant aveva il HCD prendì suenter in retard dad 1:4.

Encunter Lugano vuleva il HCD far bun insatge. Gia tschintg giadas han questas duas equipas dà ina encunter l’autra durant questa stagiun. Quatter giadas ha Lugano decis il duel per sasez e mo ina giada è Tavau ì cun la plima. Lasuenter motivà ha il HCD vulì ir en la partida encunter Lugano. Or dal bun intent da gudagnar il duel n'è dentant daventà nagut. Fin en la 28avla minuta er il HCD cun 1:4 en retard. Alura ha il trenader dentant midà ils golis. Quai è stà l’impuls che l’equipa ha duvrà.

Dal 1:4 en la lutga da penaltis

Fin en la 42avla minuta aveva il HCD egualisà la partida. Il topscorer Enzo Corvi ha fatg il 5:5. En la prolungaziun na ha quai dà nagins gols pli. Uschia ha stuì decider la lutga da penaltis. E qua eran ils attatgader da Lugano pli effectivs. Davart da Tavau ha mo Andres Ambühl gì success .

Resultats da las ulteriuras partidas

Ambri-Piotta ha pers cun 2:4 cunter ils Lakers.

Genevra-Servette ha pers 2:3 cunter Friburg.

Ils SGL Tigers han pers cun 4:5 cunter Berna.

Ils ZSC Lions han pers cun 2:6 cunter Zug.

Il gieu tranter Losanna e Bienna è spustà.