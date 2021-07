Quai malgrà che Petkovic avess anc in contract enfin il 2022 sco trenader naziunal, uschia ha confermà l'Associaziun da ballape Svizra. Perquai che Petkovic fiss atgnamain anc restà per almain in'onn trenader tar l'equipa naziunala Svizra sto l'equipa franzosa pajar ina indemnisaziun a l'Associaziun da ballape Svizra. Con gronda che quella è, n'è betg enconuschent. A Bordeaux ha Petkovic suttascrit in contract per trais onns.

Ils problem per l'Associaziun da ballape Svizra n'è dentant betg la indemnisaziun: il problem è ch'ella sto spert ir a la tschertga dad in successur per Petkovic. Gia en tschintg emnas cumenza la qualificaziun per il campiunadi mundial en il Katar. Plinavant croda la decisiun da Petkovic gist en in tup mument – curt avant il cumenzament da las novas stagiuns vegni ad esser grev da chattar in nov trenader.

Ina lunga glista da candidats

La glista cun pussibels successurs per Petkovic è lunga. Mo paucas uras suenter la demissiun da Petkovic è dentant tut speculaziuns. Sissum la glista vegnan probabel a restar trenaders svizzers, che n'èn en il mument betg sut contract tar in club, uschia per exempel Marcel Koller, René Weiler ni Martin Schmidt che lavura a Mainz sco directur da sport. Lucien Favre ha gia communitgà ch'el n'è betg interessà.

Ulteriurs candidats? Natiralmain trenaders svizzers ch'han fatg buna lavur durant ils ultims onns. Urs Fischer dad Union Berlin ni Fabio Celestini dal FC Lucerna. Quai è dentant tut avert e forsa datti schizunt in trenader da l'exteriur.

Nagin ha gì tant success

La Svizra perda pia ses meglier trenader en l'istorgia, quel ch'ha en 78 partidas gì ina media da puncts da 1,79. Vladimir Petkovic è stà dapi 7 onns trenader da l'equipa naziunala svizra. Il 2014 aveva el surpiglià il post da Ottmar Hitzfeld Sut Petkovic ha la Svizra mintgamai la runda finala a turniers pli gronds e mintga giada fatg almain il pass en l'otgavelfinal. Il zercladur ha la Svizra alura battì cun Petkovic sco trenader il campiun mundial la Frantscha suenter sajettar penaltis e cuntanschì per l'emprima giada dapi il 1954 puspè in quartfinal.

Ord l'archiv

Ina staziun en la carriera da ballape da Petkovic è stada Cuira. Là ha el giugà cun il club grischun el la liga naziunala B.