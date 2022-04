Cun 3:0 avevan ils ZSC Lions manà la seria. Uss statti 3:3 e l'ultim gieu sto decider tgi che daventa quest onn campiun en liga naziunala. Ils da Zug han dumagnà da sfurzar natiers la «finalissima» per il titel. Dumengia croda la decisiun definitivamain.

6. gieu: Zug na ceda betg – l'ultim gieu sto decider

Ils da Zug han gia baud pudì ir en avantatg. Dentant betg ord atgna forza. L'attatgader dals ZSC Lions, Justin Azevedo ha dà cun in pe encunter il puck ed uschia sajettà quel suenter radund 3 minutas en l'agen gol. Set minutas avant la fin ha lura Grégory Hofman procurà en il powerplay per la decisiun definitiva.

5. gieu: Zug sa dosta danovamain e gudogna

Zug ha gudagnà la 5avla partida da la seria da final a chasa cunter ils ZSC Lions cun 4:1. Zug reducescha uschia la seria da best of seven sin 2:3. En la 31avla minuta ha Denis Malgin procurà ch'ils Turitgais eran a la testa. Zug, che ha dominà surtut l'emprim terz, ha pudì volver la partida grazia a Dario Simion. En tut ha il Tessinais fatg trais gols quella saira. La proxima schanza per far il dieschavel titel en l’istorgia survegnan ils ZSC Lions il venderdi.

08:00 video I dat in sisavel gieu da final Or da Sport-Clip dals 27.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 minutas.

4. gieu: Zug lavaga la festa a Turitg

Ils ZSC Lions perdan per l'emprima giada en la seria da final cunter Zug e quai cun 1:4. Tut era pront per la gronda festa a Turitg: Firà, il «Böögg» ha brischà, ed il Hallenstadion era vendì or. Tant pli fulminant han ils ZSC Lions cumenzà la partida. Gia suenter 5 minutas ha Denis Malgin sajettà il 1:0 per la squadra da Turitg. Silsuenter è la squadra da Zug dentant stada pli ferma. Zehnder en la 13avla minuta e Djoos en la 25avla minuta han alura pudì volver la partida en favur da l'EVZ. Simion e Hansson – en l'ultim terz – han alura definitivamein decis la partida.

07:48 video Zug festivescha sia prima victoria en la seria cunter ils ZSC Lions Or da Sport-Clip dals 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 7 minutas 48 Sekunden.

Micheli è persvas da la victoria dal ZSC

L'anteriur giugader dals ZSC Lions, Claudio Micheli è persvas ch'i van per la victoria. Da San Murezzan via il SC Berna è il giuven Claudio Micheli vegnì l'onn 1993 tar ils ZSC Lions. L'equipa era da quella giada ina equipa che steva a l'entschatta dals gronds success. Quels èn lura vegnids l'entschatta dal nov millenni. Passa 10 onns è Micheli lura stà part dal cader da l'equipa che dat ses gieus da chasa en il Hallenstadion a Turitg. Cun el sco chapitani, han ils ZSC Lions gudagnà ils titels dals onns 2000 e 2001. El sa pia co igl è da gudagnar il titel a chasa e da festivar quel cun ils agens fans. Era en la seria da final cunter l'EV Zug è el da buna speranza. El crai che «ses» ZSC gudogna il 10avel titel da l'istorgia.

audio Claudio Micheli è persvas ch'il ZSC gudogna la partida decisiva 03:16 min, aus Actualitad vom 25.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 16 Sekunden.

3. gieu: Lions fan ulteriur pass en direcziun titel

Cumenzà ha atgnamain tut sco giavischà per il EV Zug. La squadra da Zug è stada per ditg la meglra equipa sin il glatsch e gia en la 12avla minuta ha Hofmann sajettà il 1:0 en il powerplay per il EVZ. Er en il segund terz èn ils da Zug stads la meglra squadra, han dentant gia sco en las emprimas partidas betg nizzegià lur schanzas. Silsuenter èsi stà sco fin uss en la seria: Zug na tutga betg il gol ed il ZSC volva la partida.

Dus goals entaifer duas minutas han tanschì al ZSC per decider la partida, Sven Andrighetto al 1:1 e Denis Malgin al 2:1. Per la squadra da Turitg èsi gia la 9avla victoria en seria – tar tschintg daquellas partidas ha mintgamai in gol differenza tanschì.

Il giugader rumantsch che dat tar l'EV Zug, Claudio Cadonau, ha stuì pausar en quest gieu, pervi d'in check ch'el ha fatg cunter Aeschlimann. Er il quart gieu da seria sto el pausar.

2. gieu: Puspè ina victora per ils Lions

Cun la victoria da 2:1 cunter l'EV Zug en il Hallenstadion, pon ils ZSC Lions augmentar la seria sin 2:0. Sco gia en l'emprima partida han ils Lions pudì volver il gieu. Zug ha sajettà l'emprim gol en la 23avla minuta, tras Yannick Zehnder. Sven Andrighetto ha lura pudì egualisar en la 30avla minuta. E trais minutas avant la fin da la partida ha Denis Malgin marcà il 2:1. Era cun barattar il goli Leonardo Genoni cun in sisavel giugader sin il glatsch, n'ha Zug betg pli cuntanschì d'egualisar.

1. gieu: Break per ils ZSC Lions

Cun 3:2 han ils ZSC Lions gudagnà l’emprima partida dal playoff final. En il stadion a Zug han ils Turitgais cuntanschì ina victoria da vaglia e spectaculara. Cumenzà ha la partida numnadamain bain per l'EV Zug, suenter dus terzs stevi 2:0. En il davos terz han ils Lions lura pudì scursanir. Il 2:2 ch'avess muntà la prolungaziun è dentant pir crudà en la 59avla minuta. Ed igl è lura vegnì anc meglier per ils Turitgais – cun in gol tras Justin Azevedo 2,2 secundas avant ch’il temp regular fiss stà passà.