Mintga di avra RTR ina nova porta cun in tip culinaric ed inspiraziuns per ils dis da festa. Davos mintga porta sa chatta in recept per Vossa maisa festiva.

Fondue Chinoise, filet en pasta u forsa tuttina in bun gratinà? Sosas cumpradas u fatg sez? Curt avant ils dis da festa vegn savens discurrì davart menus da tradiziun, preferenzas e magari era tschertgà novas ideas ed inspiraziuns per pudair allegrar la famiglia ubain ils giasts.

Co guarda Vossa maisa festiva ora? Avais Vus menus preferids u usits culinarics?

RTR ha creà per Vus quest onn in bel chalender d’advent cun las pli differentas e simplas ideas per embellir Vossa maisa festiva. Mintga di avrin nus ina nova porta cun in tip culinaric, ina inspiraziun per ils dis da festa. Davos mintga porta sa chatta in recept cun ina descripziun detagliada.

Durant quatter venderdis pudais era Vus participar activ e sa barattar.

Emissiun speziala «A maisa...» cun nossa moderatura Ladina Schena

02-12-2022 cun Miriam Grischott, experta/academicra da vin

cun Miriam Grischott, experta/academicra da vin 09-12-2022 la maisa festiva cun Anita Malgiaritta, flurista/experta da decoraziun

la maisa festiva cun Anita Malgiaritta, flurista/experta da decoraziun 16-12-2022 il menu festiv cun Andreas Caminada

il menu festiv cun Andreas Caminada 23-12-2022 cun Nicolas Pernet, directur RTR

Mintgamai il venderdi tranter las 11:00 e las 12:00 live al Radio RTR. Participar pudais Vus gugent via il numer 0800 20 25 30.

Participai era Vus

Avais Vus tips u fotografias da Voss menus da festa? Recepts ubain ideas co embellir la maisa festiva? Inspiraziuns per regals fatg sez u decoraziuns da maisa? Nus ans legrain da tut Vossas contribuziuns. Gugent pudais Vus trametter quellas enfin ils 22-12-2022 a communicaziun@rtr.ch.