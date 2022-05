L’Ucraina ha gudagnà la 66avla ediziun dal Eurovision Song Contest a Turin. La furmaziun «Kalush Orchestra» ha fatg ils blers puncts cun sia chanzun «Stefania». Dapi l’entschatta da la guerra valeva l’Ucraina sco absolut favurit. Tuttina è l'ESC stà captivant fin l'ultim mument. Il Brit Sam Ryder è numnadamain stà ditg a la testa da la rangaziun.

A la fin da sia preschentaziun ha la band ucranaisa fatg in statement politic ed uschia atgnamain violà las reglas da la concurrenza da musica. Il chantadur ha appellà da gidar l’Ucraina, la citad da Mariupol ed ils umans cche tegnan la dira en la ovra d’atschal en la citad da port.