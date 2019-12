Legenda: RTR, Jon Bischoff

In luf, dus lufs, trais lufs...bler massa blers lufs? Il luf sa senta bain tar nus, uschè bain ch’el prosperescha e sa multiplitgescha ti mordio. Il 2019 para l’entira tematica enturn il luf d’avair cuntanschì ina nova intensitad. Il luf è quasi daventà ina part «normala» da noss mintgadi. Las medias rapportan d’in cuntin dals schabetgs cun il luf, instituziuns e gruppaziuns infurmeschan e debatteschan – gea i vegn perfin installà sistems d’alarm. Ils ins cumbattan, stgatschassan il pli gugent il «demuni» e tschels defendan l’animal fascinant ed impressiunant. Ils chaus buglian, las discussiuns èn vivas – be in stat cool: il luf. Lez tira vinavant sias vias e fufrogna e fa chatscha en ils guauds e muntognas grischunas.