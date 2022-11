In punct culminant dals Dis da litteratura è franc il Premi Term Bel che vegn er quest onn surdà. Sonda suentermezdi èn ils tschintg texts nominads vegnids preschentads e discutads dad ina giuria sin il palc. Ils texts nominads èn stads

«A chatscha» da Sidonia Pazeller

«BE CALM» da Flurina Badel

«Morsas da mustgins» da Viola Cadruvi

«Sbrai da suldüm» da Janic Maskos

«Vent» da Natalia Salzgeber

La giuria ha cun egl critic discussiunà ils differents texts – schegea ch'els n'eran gnanc talmain differents: 4 da 5 èn stads monologs interns. Tuttina ha la giuria bain preparada elaburà da mintga text sias fermezzas e flaivlezzas. Discutà il pli intensiv ha la giuria sur dal text «Sbrai da suldüm» da Janic Maskos, il giuven autur «noviz» als dis da litteratura, che ha scrit in text pesant, in monolog d'ina persuna en la guerra – forsa ina persuna anc gnanc naschida? Il text saja memia criptic per respunder questa dumonda, di la giuria. «E sch'ins na chatta er suenter 15 giadas leger in text negin access, è quai magari difficil», di Rico Valär. Tuttina, il text «ha commuentà», agiunta la collega da giuria Giuanna Caviezel.

La victura ubain il victur vegn onurà dumengia a las 16:00.

Enconuschais Clementina Gilly?

La poetessa è quasi ida en emblidanza, malgrà ch'ella è stada ina piuniera! La dunna ch'ha vivì dal 1858 enfin il 1942 è stada l'emprima dunna rumantscha che ha publitgà in cudesch da poesias rumantschas. Scrit ha ella cunzunt tar temas sco lingua, patria e natira, dentant er poesias criticas cunter la guerra e texts feministics nua ch'ella ha cumbattì per dapli dretgs per mattas.

«Gita-rr-rrist» da la lingua

Michael Fehr, l'autur da 40 onns da Berna, ha avert ils 31avels dis da litteratura cun texts or da ses cudesch «Hotel der Zuversicht». Dentant sch'el prelegia cun sia vusch che tuna sco sch'el sa nutriss be da whiskey e cigaras, è sia prelecziun ina performance. El na legia betg be, el chanta per part ses texts, ritmisescha els e sbragia magari schizunt. Ils texts èn lura er magari scurrils, savens tractan els da tema ubain da conflicts. Quai è «divertent, dentant er in zic curius», è in resun or dal public. Dentant en general ha sia performance plaschì bain al public da Domat. «Quai inspirescha da vesair, ch'ins po er far uschia insatge cun in text», «quai è frestg e nov ed il gieu tranter pled e musica am plascha», ubain schizunt «quai è ina ovra d'art cumplessiva».

La notg sco fil cotschen

«Sco motiv litterar ubain sco lieu per creativitad – la notg mida la percepziun, sveglia emoziuns ed inspirescha tant auturas sco lecturs», uschia introducescha il comité dals Dis da litteratura lur motto «notg». In motto pia, che lascha spazi per bleras differentas poesias, raquints, crimis, regurdientschas e natiralmain istorgiettas da buna notg. Dentant betg forsa talas per uffants, mabain Asa S. Hendry, Barla Colucello, Benedetto Vigne, Göri Klainguti e Jürg Gautschi raquintan istorgias da temas e desideris, da giavischs e quitads, ubain ditg curt: istorgias da tut quai che occupa nus quai temp che nus vulessan atgnamain gugent durmir.

Ina séance cun Gion Mathias Cavelty

I vegn adina pli e pli tard, pli e pli stgir ed ins perda gia bunamain il senn per la realitad. Lura tuttenina sa materialisescha l'emprim carstgaun rumantsch – clamà natiers da Gion Mathias Cavelty en ina séance da mesanotg, accumpagnà d'in magier e mentalist. Er quai spetga il public dals dis da litteratura sonda saira – ubain meglier ditg sonda notg.

Insaquants puncts dal program

Sin il program stattan er numerusas prelecziuns e preschentaziuns. Per exempel ha Michele Badilatti intercurì in text da Gion Casper Collenberg da Lumbrein ch'è, ils onns 1765/66, ì sur mar per ina expediziun enfin a Mauritius. Ultra da quai datti raquints frestgs da Carin Caduff, Selina Cadonau preschenta l'istorgia d'uffants «La Nuala», Valentina Parolini prelegia da ses crimi «La melodia da la gïa» e Fadrina Hofmann sa metta als fastizs dal «spiert engiadinais». Plinavant pon ins tadlar poesias da l'Engiadina Bassa, texts dal Surmir ubain regurdientschas da l'Engiadin'Ota, giudar musica da la band «ladunna» cun Chiara Jacomet ubain guardar fotografias da Leo Condrau ch'è «ì – per turnar».

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha rapporta da l'entira occurrenza dals Dis da litteratura a Domat. Tranter auter en furma dad in «ticker» online sin rtr.ch.