Ils dus auturs e reschissurs

Carlo Beer

Carlo Beer (*1985) è creschi si a Sedrun. Suenter l’emprendissadi da cuschinier ha el passentà tschintg onns a Los Angeles. Durant quel temp ha el cumenzà a scriver e da s’interessar per il film. Suenter che Carlo Beer è turnà en Svizra, ha el fatg la matura ed ha lavurà en differentas professiuns. Da 2015 tochen 2020 ha el studegià reschissur e librettist da film a la Scola Auta d’Art (ZHdK) e realisà plirs films curts. Carlo abitescha a Turitg.

Carlo Beer, 35 onns ed oriunds da Tujetsch

Urs Berlinger

Suenter avair absolvì l’emprendissadi sco electromontader, ha Urs Berlinger entschet a s’interessar per il film. Grazia a studi autodidactic ha el acquistà sia emprima savida da la camera. Il 2014 è Urs Beglinger stà per in onn en l’Australia ed ha frequentà a Melbourne la scolaziun «Diploma of Screen and Media». Suenter in praticum sco cutter ha el fatg il studi da film a la Scola auta d’art a Turitg, la ZhdK. Il 2020 ha el terminà il studi cun il diplom da bachelor cun la spezialisaziun en il rom reschia.

Urs Berlinger, 30 onns ed oriunds da Beckenried a Sutsilvania

La firma da producziun

Participada al project è er la firma da producziun «Filmgerberei GmbH». Quest team planisescha e producescha la seria dal casting fin al tagl final.

Il team da producziun da «METTA DA FEIN» Il team da producziun da «METTA DA FEIN» Incumbensadra RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha Producent RTR Flavio Deflorin, RTR Reschia e scenari Carlo Beer e Urs Berlinger Producziun Filmgerberei GmbH, Nadine Lüchinger, Flavio Gerber Direcziun da la producziun Lilith Verny Camera Simon Denzler Tagl/montascha Florian Geisseler, Hubert Schmelzer Musica Carmen Nuñez Maletg Tringa Vladaj Costums Sabrina Bosshard Tun Mourad Keller Casting Marina Blumenthal, Carlo Beer, Urs Berlinger

Flavio Deflorin

flavio.deflorin@rtr.ch

+41 58 136 30 82