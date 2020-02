En sasez ha l’urari da tact fatg ina fin cun ils buffets da staziun dad ina giada. Fin lura eran ils buffets da staziuns sco oasas per las caravanas da passagiers ch’eran en viadi cun ils trens.

En ils buffets chattavan ins proviant e suttetg, cumpagnia ed ina gasetta per passentar il temp da spetga fin ch’il tren da colliaziun partiva.

Oz èn il tempo ed il tact trumf

Temp da spetga sin staziun na datti quasi betg pli ed il café, il paunin e la gasetta vegnan cumprads gia avant il viadi en il kiosc u en ina da las bleras butias sin staziun. Tuttina datti els anc, ils buffets.

Tgi che sa ferma oz en il buffet da staziun fa quai betg perquai ch’el sto, ma perquai ch’el u ella vul. Quai han er fatg ils Cuntrasts ed èn sa fermads en quatter buffets da staziun en tut il Grischun.

Bistro Casti, il lieu d'entupada amez lien

A Casti, amez lien tranter vias e binaris, tancadi e staziun, è il Bistro Casti. In team da quatter dunnas maina il «li d’antupada», ch’attira las visitas dalunsch e damanaivel e quai durant 364 dis ad onn.

En il Bistro datti quasi tut – da cafés e sandwichs sur souvenirs e cartas dal di per indigens fin a las novitads novissimas da la regiun en cumpagnia varianta. Il tancadi gist da l'autra vart da la via fa bain concurrenza, dentant vegn gestì dapi intgins onns tant il Bistro, il link avra en ina nova fanestra sco er il tancadi da la societad cooperativa Consum Alvra-Surses.

Bistro Staziun Lavin, il café «pli cultig» en Svizra

Gist en quel mument, che la distincziun «café pli cultig da la Svizra» è vegnì dà enconuschent da la bibla gastronomica GaultMillau, aveva il Bistro Staziun serrà. Quai era l'onn passà, nua che l'infrastructura da la staziun Lavin è vegnida renovada en curs da lavurs da fabrica pli grondas vi dal traject da tren en l'Engiadina Bassa.

Dapi la fin da december è il Bistro puspè vegnì avert, sco adina sur la fin d'emna. Il tema dal Bistro sa cumpona dad indigens e da segunds indigens, da quels che fan adina puspè vacanzas a Lavin. Naschì è il Bistro avant passa 10 onns per dar schlantsch a la vendita da products agriculs ed a la vita en vischnanca:

Uss vul il team dal Bistro schlargiar sia spierta. Davosvart en il bajetg da la staziun datti il «Schopf» che duai vegnir integrà anc dapli en il program da cultura dal Bistro:

L'Ustria dalla Staziun e si'ustiera dinamica

A Sedrun è l'Ustria dalla Staziun en mauns da Maria Do Carmo Ramos dos Santos, ch’è Portugaisa e Tuatschina enina e lura anc consorta e mamma da trais figls e cosmeticra cun agen affar. Ella è silmain uschè dinamica sco che questa enumeraziun lascha presumar.

Er l'ustaria a la staziun da Sedrun è in lieu d'entupada fix per bleras e blers sisum la Surselva. Qua vegnan las guidas da muntogna cun lur clients precis uschia sco las trochistas ed ils trochists. Dà troccas vegni mintga di a Sedrun, e grazia a Maria Do Carmo Ramos dos Santos er senza che las cartas tatgian:

Alp Grüm, il buffet par excellence

Sch’i dess in prototip da buffets da staziun da la Viafier retica, sche lura fiss quai segir e franc il buffet da staziun da l’Alp Grüm. Dapi il cumenzament dal 20avel tschientaner attira el cun sia vista sin il glatscher dal Palü vidvart in public vast. Ed anc ina spezialitad: El è cuntanschibel be cun il tren, quai ch’è er ina sfida logistica per la gestiun:

Sco l’Ospizio Bernina tutga il buffet Alp Grüm a la Retica. Tuttas duas gestiuns vegnan manadas da Primo Semadeni, quasi il retg dals buffets da la Retica cun quai ch’el maina cun il Da Primo anc in terz restaurant da staziun.

Quatter buffets, quatter lieus differents, che porschan mintgin ina vista specifica sin lur conturns ed ils umans, che vivan là – quest è il film cumplet:

RTR Cuntrasts, 23-02-2020 las 17:25 sin SRF1