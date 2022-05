Il bab vegn cun l'idea, la famiglia organisescha. Uschia funcziuna quai tar ils Caduffs. Il musical Frisal – Frisal è davairas ina chaussa da famiglia. Mintgin ha ses departament. Il bab Armin è il responsabel per la musica. La mamma Lisabet guarda da las finanzas, il figl Flurin chanta la rolla principala e fa la reschia. La figlia Maria Catrina, che gioga era ina rolla principala sin tribuna, fa l'administraziun ed è er in pau l'assistenta da tuts.

Nus avain schon mintgin ses departament, ma a la fin dals quints, lavurain nus en in team.

1 / 2 Legenda: Maria Catrina e Lisabet Caduff durant scriver il cudeschet da program. RTR, Petra Rothmund 2 / 2 Legenda: Armin e Flurin Caduff durant in'emprova. RTR, Petra Rothmund

Ironia dal destin

En l'istorgia dal musical Frisal – Frisal èsi la bova che fa in stritg tras il quint. L'avertura da la nova chasa d'operettas en il vitg da Frisal, sto vegnir spustada sin l'auter onn. En realitad èsi stà corona. Cura ch'Armin Caduff, l'autur e cumponist dal musical Frisal – Frisal, ha scrit questa scena, n'ha el betg sminà ch'era il musical sco tal stoppia vegnir spustà. Trais giadas ha la famiglia Caduff – il cor musical – prendì chatsch per organisar il musical cun solists, chor, chor d'uffants ed orchester. Uss èsi gartegià.

03:17 video Frisal – Frisal è arrivà sin la tribuna Or da Actualitad video dals 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 17 Sekunden.

Il rudè sa serra

Il musical Frisal – Frisal è in regal per il giubileum da 40 onns Cumpagnia Rossini. El è era la cuntinuaziun dal Frisal – Frisal dà l'onn 1979 a Danis. E lez è puspè l'ura da naschientscha da la Cumpagnia Rossini.

En il Frisal da l'onn 1979, è il vitg fictiv Frisal in simpel vitg da muntogna. Las abitantas ed ils abitants vulan midar quai. Els han ina grondiusa idea. Far in circus da chauras. Frisal daventa in magnet da turists che vegnan dalunsch e da manaivel per guardar il circus da chauras. Uss, en il Frisal – Frisal 2022, che gioga 30 onns pli tard, na vegn nagin pli per admirar las chauras. La suprastanza sto laschar dar en il chau insatge nov e lascha construir ina tarmenta chasa d'operettas per attrair danovamain turists. Il di da l'inauguraziun vegn la bova e regorda ils abitants da Frisal al saun giudizi. Il rudè sa serra.

En il musical d'anno '79 er'jau schon in pau critic envers quest svilup che gieva lura memia spert vinavant, ch'i bajegiavan hotels sgarschaivels qua tar nus. Ussa hai jau fatg quai cun in zic dapli modestadad er envers tut la natira. Ins vesa uss en mes onns cun auters egls. Il rudè sa serra.

Legenda: Armin Caduff, autur e cumponist dal musical Frisal – Frisal. RTR, Petra Rothmund

Il film entir davart il musical e la famiglia Caduff vegn publitgà proximamain.