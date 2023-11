Legenda: «Mes sentiments» erklärt verschiedene Gefühle auf eine spielerische Art RTR

Zurücklehnen und die Kinoatmosphäre geniessen. Folgende rätoromanische Kurzfilme warten auf die Kinder:

Mes sentiments

La nova seria cun istorgias or dal mintgadi da Fadrina, Laurin, Plisch e Pepapu che tematiseschan ils differents sentiments a moda ludica e simpla.

Giat Miro

Miro, Bea, Kroki, Lele, Riki e Dino termaglian ensemen. Els bajegian instruments, fan musica e visitan per exempel il zoo.

Famiglia Babulin

Amez la val, amez il vitg, amez in curtin è ina chasa violetta. Ella ha ina lautga in pau torta ed in chamin. Ed exact en questa chasa abitescha la famiglia Babulin. Il bab Arno, la mamma Claudia, ils dus uffants Nic e Luisa, il chaun Lupo ed il giat Brutus.

Die Kinderfilme werden auf Rätoromanisch, ohne Untertitel, gezeigt.

Tickets können Sie gerne hier reservieren.