Legenda: «Il misteri da Bargun», in film da Gieri Venzin RTR

Ils 10 da settember 1984 vegn il chatschader lumnezian Venanzi Camensich mazzà durant la chatscha. In sajet or da curta distanza va tras ses satgados, tras ses corp ed en il perspectiv che l’um e bab da quatter uffants purtava enturn culiez. Tgi ch’ha sajettà, n’è mai vegnì or. I dat suspects. Ed i dat in suspectà: Robert Elvedi, da lez temp president communal da Cumbel.

Am 10. September 1984 wird Venanzi Camenisch auf der Jagd erschossen. Eine aus kurzer Distanz abgegebene Kugel durchschlägt seinen Rucksack, seinen Körper, und prallt am Feldstecher ab, den der Mann und Vater von vier Kindern an diesem Morgen um den Hals trägt. Der Schütze konnte nie ermittelt werden. Es gab nur Gerüchte, Spekulationen und Verdachtsmomente. Gleichwohl gibt es einen Verdächtigten: Robert Elvedi, damals Gemeindepräsident von Cumbel.

