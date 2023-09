Legenda: «Ils Vincenzs dal Eastwood Lake», in film da Patrick Capaul RTR

Patricia e Noldi Vincenz han ristgà il sigl en l’aua fraida ed èn emigrads. Questa aventura ha manà il pèrin frestg maridà vi sur mar en il Canada, sco ch’els din anc oz, senza avair gì in grond plan. Da lezzas uras han els pachetà lur set chaussas ed èn simplamain ids. Enstagl da cumenzar en il job fixà sco informaticher, è Noldi daventà in allrounder da construcziun. Enstagl da planisar mintga detagl ed ir ina via segira, han els cumprà ina ranch ed avert in restaurant. Ed els han fundà ina famiglia, er quai n’era insumma betg planisà uschia.

Patricia und Noldi Vincenz haben den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sind ausgewandert. Das frisch verheiratete Paar hat es nach Kanada verschlagen, so wie sie heute noch sagen, «ohne grossen Plan im Gepäck». Damals haben sie ihre sieben Sachen gepackt und sind einfach gegangen. Statt eine vereinbarte Arbeitsstelle als Informatiker anzutreten, ist Noldi Allrounder geworden. Statt auf Nummer sicher zu gehen, hat das Paar eine Ranch gekauft und ein Restaurant eröffnet. Und sie haben eine Familie gegründet – was so auch überhaupt nicht geplant war.