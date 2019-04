Fin il temp medieval classic eran ils chants liturgics be en ina suletta vusch. Enturn l'onn 1200 è quai però sa mida. Lura han intellectuals e spirituals a Paris chattà ina via per cumponer en pliras vuschs. Quest svilup è capità en la catedrala Notre-Dame e datescha gist dal medem temp sco quai che quella è vegnida bajegiada. Per quest motiv numnan ins quella epoca musicala er l'epoca da Notre-Dame.

Premissa necessaria: Pudair fixar il ritmus

Legenda: La notaziun modala ch'è naschida enturn 1200. Fin oz è quest sistem da notaziun adina sa sviluppà vinavant. Wikimedia / Herzog August Bibliothek

Per pudair cumponer chants en pliras vuschs hai duvrà in nov sistem per notar la ritmica. Be cun in tal aveva in cumponist la pussaivladad da notar e metter en relaziun duas vuschs ed uschia dad influenzar la musica avant che quella resunava. Il resultat da l'epoca da Notre-Dame è la notaziun modala. Cun questa notaziun han cumponists pudì fixar il ritmus e l'autezza dals tuns – in novum.

RR actualitad 17:00