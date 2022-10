Dapi il 2006 porscha Sursaissa mintga dus onns in eveniment cultural: l’Opera Viva, in opera en la muntogna. Quest onn per la novavla giada. Sper las preschentaziuns da l’opera en la tenda a Cuort (Meierhof) dat l' orchester, la philharmonia opera viva per regla era concerts la stad: in per l'emprim d'avust, ina mattinada da dumengia ed in concert sinfonic. L'Artg musical porta ina part da quest concert.

Primaudiziun da Gion Antoni Derungs

Per il program da quest onn ha il dirigent e manader artistic da l'opera Gion Gieri Tuor tschernì per in'ulteriura giada in'ovra da Gion Antoni Derungs: Concerto per orchestra nr. 2 (op. 9). Sco Gion Gieri Tuor ha ditg aveva el quell'ovra gia daditg sin maisa e finalmain saja gartegià da far ella. L'ovra ha quatter parts.

audio Gion Gieri Tuor: "Hai daditg vulì far quell'ovra da Gion Antoni Derungs." 07:15 min, ord Artg musical dals 19.09.2022. laschar ir. Durada: 7 minutas 15 Secundas.

Sper la cumposiziun da Gion Antoni Derungs è stà d'udir il concert per violina opus 77 da Johannes Brahms cun Vilmos Olah, il solist a la violina. Viters ha l'orchester er anc sunà la sinfonia nr. 8 da Ludwig van Beethoven.

Secunda part da concert (Artg dals 16-10-22)

Sper il concert per violina da Brahms ed il Concerto per orchestra da Gion Antoni Derungs ha la Philharmonia Opera Viva era anc sunà l'otgavla sinfonia da Ludwig van Beethoven. Quai è ina sinfonia da caracter legraivel e plain plaschair da vita. Ella è en F-Dur ed ha las quatter parts: Allegro vivace e con brio / Allegretto scherzando / Tempo di Menuetto ed Allegro Vivace.

audio Philharmonia Opera Viva suna Beethoven 01:00:02 min, ord Artg musical dals 16.10.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta.

Plinavant datti d'udir en questa emissiun Artg musical era anc il segund concert per violina ed orchester da Gion Antoni Derungs. Esther Hoppe, la violonista vegn accumpagnada da la Filarmonia da chombra dal Grischun. Igl è ina registraziun che RTR ha fatg ils 4 da settember 2022 en la baselgia s. Martin a Cuira. Igl è stà l'ultim concert en il rom dal Gion Antoni Derungs Festival.