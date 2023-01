Mx3 tuts per in schaner

Ella è sa decidida per la musica, inscenescha quella dentant sco en in film. Cun siat onns ha ella emprendì da sunar clavazin. Pli tard ha ella scuvrì sia atgna vusch ed inspirà da Billie Eilish ed FKA Twigs cumenzà a scriver atgna musica. Sia musica è daventada pli e pli electronica cun melodias che fan siemiar. En ses texts sa fatschenta ella dentant cun temas sco malsognas mentalas, sex ubain las difficultads da vegnì creschì. Il teater e far d’actura ha ella tuttina anc suandà e giugà diversas rollas. Fin 2022 cuntinuescha «Yoa» sia via musicala cun publitgar sia nova single «Chanston triste». Cun quella survegn ella la chaschun da sa preschentar durant il december en ils radios da RTR, SRF3, Couleur 3 e Rete Tre.