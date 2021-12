Ses bab e svizzer, sia mamma da l’Engalterra e creschida si è ella en il chantun Sviz. Kings Elliot ha per propi num Anja Gmür ed è la selecziun da l’acziun Mx3 – tuts per in dal december.

Gia en scoletta è il chant stà in grond hobi da Anja Gmür e logicamain ha ella perquai era cun 10 cumenzà en in chor d’uffants. Dentant “be” chantar n’era betg avunda per ella. Ella ha numnadamain gia lura cumenzà a scriver atgnas chanzuns e per savair far quai era emprendì a sunar ghitarra e clavazin. Era pli tard è la musica restada sia gronda passiun. En Svizra è ella cumparida las emprimas giadas ellas medias cun sa participar ad emissiuns da casting sco MusicStar ubain The Voice of Switzerland. Lura anc cun pauc success. Cun 22 onns ha ella lura bandunà la Svizra vers Londra per absolver la scola da musica tar ils Metropolis Studios.

En l’Engalterra ha ella gì ses emprims gronds success ed è daventada pli e pli enconuschenta. Il 2021 è ella era turnada en Svizra cun sia single «Call Me A Dreamer». Sco tut sias singles ch’èn cumparidas fin ussa è era quella fitg persunala. Cun ses art elavura ella sias difficultads cun la sanadad psichica ed attatgas da panica che accumpognan ella gia dapi blers onns.

Entschatta december 2021 publitgescha ella sia emprima EP «Chaos In My Court».