D'ina tala carriera n’ha il sportist oriund da Trun mai siemià e quai na saja er mai stà la finamira, di Toni Livers en il Profil. Entras in bun ami saja el sa decidì spontan da bandunar cun 15 onns il dachasa ed ir a Tavau a frequentar il gimnasi da sport. Quai è stà il cumenzament da sia carriera professiunala.

Jau hai fatg vess da communitgar che mia carriera è a fin, pertge jau avess gugent ditg endretg adia ed engraziel a tuts, quai che n’è betg stà pussibel pervia da la crisa da corona.

A Tavau ha Toni Livers er festivà ses pli grond success da la carriera. Il favrer 2007 ha el gudagnà sco emprim Svizzer ina cursa da la cuppa mundiala. Enfin oz è el er il sulet svizzer ch'ha triumfà ad ina cursa da la cuppa mundiala a Tavau, ch'organisescha dapi il 1972 cursas da passlung per l'elita mundiala.

A l’emprim trenament dal «Team Panda» a Trun n’ha jau betg gughegià dad ir perquai ch’i era memia bleras buobas.

Il december 2010 hai anc tanschì ina giada da far il pass sisum il podest. Ensemen cun ses collegas Dario Cologna, Curdin Perl e Remo Fischer ha el gudagnà la cursa da staffetta a La Clusaz en Frantscha, fin oz in success istoric.

A Tavau ha Toni Livers er emprendì d'enconuscher sia dunna, la passlungista Seraina Boner. Avant bun in onn èn els maridads e daventads geniturs dal pitschen Leo.

Far vacanzas sper la mar ed avair nagut da far, quai na cuntentass betg mai.

Cumenzà a far passlung ha Toni Livers a Trun. El è creschì si en ina famiglia purila gist sper la loipa. En il «Team Panda» ha el lura chattà il plaschair per quest sport. D'uffant era ses giavisch dentant da far in di il pur u daventar mecanist da maschinas agriculas. Dasperas rimnava Toni Livers marcas postalas. En quest hobi haja el impundì bler temp. Tut ils albums emplenids cun marcas postalas sa chattian anc adina a Trun en la chasa paterna.

Maletg 1 / 3 Legenda: Toni Livers è maridà cun Seraina Boner ed è avant bun in onn vegnì per l'emprima giada bab. Andreas Wieland Maletg 2 / 3 Legenda: Pudair morder fin ils davos meters, ina da las grondas fermezzas da Toni Livers. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Toni Livers suenter ses pli grond success da la carriera. Ils 3 da favrer 2007 ha el gudagnà sco emprim e fin uss sulet svizzer ina cursa da la cuppa mundiala a Tavau. Keystone

Enavos en Surselva turna Toni Livers adina gugent, principalmain per visitar ses bab e las duas soras. La mamma ha l'anteriur profi da passlung pers avant bun dus onns nunspetgadamain entras in accident tragic da viandar. Ina frida per l'entira famiglia ch'ha dentant collià ensemen tuts anc pli fitg. Cun la mamma aveva Toni Livers ina relaziun tut speziala, ella era il cor da la famiglia.