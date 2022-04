Ils bancomats restian dentant, il persunal da las filialas che serran, lavuria da nov en la sedia principala. Quai scriva la banca en ina communicaziun. Cun sa focusar sin in lieu, possia la banca dar dapli paisa sin la cussegliaziun cumpetenta per la clientella, scriva la banca vinavant. Gia avant in onn aveva il CEO da la Banca Chantunala ditg envers RTR che la banca examineschia la serrada da filialas pitschnas. Ina strategia activa da serrar filialas pitschnas na dettia dentant betg.

Vitiers vegnia modernisada la halla da retschaviment en la sedia a la plazza da la posta a Cuira. Las lavurs da construcziun cumenzan la fin da matg e van fin la fin d'october. Durant quest temp han lieu las cussegliaziuns en in provisori.

Ord l'archiv

La Banca Chantunala Grischuna po nudar in gudogn da record per l'onn passà. Il resultat da las fatschentas munta a 202,9 milliuns francs. Quai è in augment dal gudogn da passa 12%, cumpareglià cun il 2020.