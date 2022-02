Cunzunt las dumengias datti bler traffic turistic sin l'A13, automobilistas ed automobilists emprovan lura da sviar quel cun ir tras Zezras. Per impedir las colonnas tras il vitg han las autoritads da Zezras fatg ina dumonda a la Polizia chantunala dal Grischun da serrar temporarmain la sortida da l'autostrada. L'idea era da serrar a partir d'immediat enfin la fin da matg mintgamai la dumengia la sortida e quai tranter las 12 da mezdi e la saira da las 8. Ussa ha la polizia dentant refusà questa dumonda, uschia ha infurmà il pledader sin dumonda da RTR.

Serrar la sortida na schlia betg il problem da traffic, mabain spostia simplamain quel. Uschia dettia lura colonnas tar la sortida sco er sin la via chantunala en direcziun Trimmis e Cuira. Ins stoppia chattar autras soluziuns, uschia la polizia vinavant. Quai ha ella decis ensemen cun l'Uffizi federal da vias Astra e l'Uffizi da construcziun bassa dal chantun.

I dovra soluziuns regiunalas e surregiunalas

I dovria soluziuns regiunalas e surregiunals che spostian betg be il problem da traffic en in auter lieu. Uschia èsi planisà la fin mars ina maisa radunda cun tut ils pertutgads dal traffic per lung da l'A13. Là vegnian ins a tschertgar soluziuns per in bun management da traffic en la regiun, uschia la polizia vinavant. Il president da Zizers, Peter Lang, è dischillusiunà ch'i na dat enfin lura betg ina soluziun temporara. Il traffic saja ina chargia per abitantas ed abitants. Uschia sajan ils mauns liads a la vischnanca, cunquai ch'i sa tracta tar la sortida d'autostrada d'ina via naziunala nua che l'Astra è responsabel. Lang spera da chattar bunas soluziuns surregiunalas cun tut ils pertutgads.