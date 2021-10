La gronda part dals geniturs che rivan tar l'experta per mobing Nathalie Brady han miserias. Bleras giadas han els schon empruvà differentas chaussas per gidar lur uffants.

Jau ma giavischass in post central spezialisà per mobing en il chantun, in nua ch'uffants, geniturs e scolas avessan access.

Legenda: Nathalie Brady Experta da mobbing.gr RTR

Rola centrala

Tar ina consultaziun tar mobbing.gr èsi central da guardar tge ch'è gia vegnì fatg per schliar la situaziun. Tge che la scola ha purschì, co ch'ins savess sustegnair vinavant e tge pussaivladads ed opziuns che sajan avant maun. La persuna d'instrucziun haja ina rola centrala, da lezza dovri avertadad e prontezza da luvrar cun l'entira classa. Perquai che la persuna d'instrucziun haja ina rola uschè centrala fussi impurtant da fixar dapli quella tematica en la scolaziun da scolastas e scolasts.

audio Mobing en scola: Post da prevenziun mobing.gr 03:33 min, Actualitad dals 30.09.2021. laschar ir. Durada: 03:33 minutas.

Programs da plirs livels

Tar la tematica da mobing saja impurtant da lavurar sin plirs livels. Per exempel elavurar cun la classa reglas cleras per il viver ensemen e mussar ch'i haja consequenzas sche quellas na vegnian betg tegnidas en. Ils uffants stoppian savair ch'els hajan in dretg sin agid. Era ina cultura da schliar conflicts en classa saja eminent impurtanta. En il cass ideal saja tut quali la basa per mintga classa gia avant ch'i dettia problems accentuescha Nathalie Brady.