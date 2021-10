En il decurs dal temp da scola dettia practicamain en mintga classa in cas da mobing u ina dinamica en quella direcziun, di il manader dal Servetsch psicologic da scola dal Grischun, Georges Steffen. Mobing è in fenomen da gruppa, nua che l'unfrenda vegn mudregiada sur in temp pli lung e na po betg sa dustar. I n'è betg in conflict singular, mabain i capita regularmain, durant emnas, mais ubain er onns. Pli baud na saja betg explicitamain vegnì discurrì da mobing e la tematica è per part era vegnida bagatellisada. Dapi ils onns 90 vegnia guardà pli exact.

Ils delinquents u «mobers» sajan per gronda part uffants u giuvenils ch'hajan fatg l'experientscha che mudregiar haja in effect, ch'els cuntanschian insatge, ch'els possian per exempel rinforzar lur status. Cifras u statisticas tar mobing na datti naginas. Tar il Servetsch psicologic dal chantun Grischun hajan els mintg'onn enturn 200 annunzias.

audio Mobing en scola: tge vul quai dir en general 03:41 min, Actualitad dals 30.09.2021. laschar ir. Durada: 03:41 minutas.

Digitalisaziun e medias socialas

Cun il svilup digital e las medias socialas saja la dinamica da mobing sa midada cleramain, accentuescha Georges Steffen. In livel supplementar saja vegnì vitiers: tut sa derasia bler pli svelt ed ins possia strusch sa proteger. Las unfrendas vegnian er tutgadas a chasa, là nua ch'ins haja pli baud forsa gì in spazi schurmegià. Er sajan las retegnientschas da tentar insatgi en in chat u en la rait pli pitschnas che fatscha a fatscha.