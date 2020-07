Di per di s'augmenta en ils Stadis Unids la cifra da persunas che s'infecteschan cul coronavirus: Ier mesemna è vegnì registrà cun passa 75'000 cas novs in nov record negativ. Quai rapporta l'agentura da novitads svizra SDA.

Anc il zercladur creschivan las cifras mintga di en media per 28'000. Durant l'emprima mesadad dal fanadur era questa media gia s'augmentada sin prest 58'000.

Cifras en ils Stadis Unids vegnan a crescher anc dapli

Dacurt ha l'expert da sanadad american Anthony Fauci avertì ch'ils Stadis Unids vegnian prest a cuntanscher 100'000 novas infecziuns mintga di, sch'ils Americans na portian betg mascras e na tegnian betg ina distanza minimala.

En ils Stadis Unids èn mortas èn fin ussa var 140'000 persunas.

Cifras creschan er in Brasilia ad in crescher

Suenter ils Stadis Unids è la Brasilia actualmain il pajais cun las segund-bleras infecziuns cun il coronavirus. Las autoritads han fatg a savair che passa duas milliuns persunas sajan s'infectadas dapi il cumenzament da la pandemia – passa 76'000 dad ellas sajan mortas.

Experts teman dentant che las cifras effectivas en il pajais pli grond e pli populà da l'America latina sajan per bainquant pli autas; quai er pervi ch'il pajais fa be fitg paucs tests. In, ch'ha dentant fatg il test, è il schef da stadi Jair Bolsonaro. El sa chatta in quarantina perquai ch'er el è s'infectà cun il coronavirus.

ONU vul dapli sustegn per ils pli povers

Ils pajais ritgs duain sustegnair ils paupers cun ulteriuras millardas en la crisa da corona. Quai pretendan las Naziuns Unidas. Tenor l'ONU saja il sustegn d'enfin qua stà zunt nun-commensurà e da curta vista, scriva l'agentura da novitads svizra SDA.

L'ONU pretenda dals G20 da prender dapli daners enta maun, uschiglio stoppian els pajar pli tard in aut pretsch. La pandemia smanatschia d'augmentar ils conflicts, il fomaz, la paupradad, sco er autras grevas malsognas.

Legenda: Cas activs il venderdi la damaun (tenor indicaziuns uffizialas) – l'universitad Johns Hopkins cun la survista internaziunala en detagl. https://coronavirus.jhu.edu/map.html